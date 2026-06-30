お笑いコンビ「カーネーション」の吉田結衣（37）が、29日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜深夜0・09）に出演。先輩芸人とのあいさつの場面で言われた衝撃のひと言を明かした。同番組では「よしもと漫才劇場東京vs大阪」と題し、若手実力派芸人が集結。互いへの思いをぶっちゃけた。その中で、MCの「千鳥」大悟は「東京はどうなん？吉田的には」と質問した。すると吉田は「本当にマナーもいいんで、東京に来