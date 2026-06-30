30日未明、熊本県天草市の国道の交差点で、軽ワゴン車が橋脚に衝突し、運転していた男性が死亡しました。 【写真を見る】軽ワゴン車が橋脚に衝突運転の男性死亡インターチェンジ出口のT字路交差点で熊本・天草市 現場はIC出口のT字路交差点 警察と消防によりますと、30日午前4時20分頃、天草市有明町の国道324号の交差点で軽ワゴン車が橋脚に衝突しました。 運転していた男性は天草市内の病院に運ばれましたが、