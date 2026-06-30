サッカー・ワールドカップ。大阪でもブラジルとの熱戦を多くのファンが見守りました。 ベスト16入りを賭けた決勝トーナメント１回戦。強豪ブラジルとの対戦は、日本時間午前2時キックオフにもかかわらず大阪・なんばのパブリックビューイング会場に600人を超えるサポーターが集まりました。 「仕事ですか?仕事はどうでもいいです。勝ちます。必ず勝つ」「勝つぞー！！」 ブラジルの