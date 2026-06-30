30日朝、大分市の国道でワゴン車とバイクが衝突し、バイクを運転していた公務員の男性が死亡しました。 【写真を見る】国道交差点で直進のバイクと右折車が衝突バイク運転の59歳男性が死亡大分 30日午前7時45分ごろ、大分市城東町の国道197号交差点で、右折しようとしたワゴン車と直進してきたバイクが衝突しました。 この事故でバイクを運転していた大分市森町の公務員・加藤隆さん（59）が胸を強く打ち、市内の病院に運ば