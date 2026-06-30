大谷翔平選手などが出場したWBCの観戦チケットなどを高額で不正に転売した疑いで会社員の男が逮捕されました。鈴江裕司容疑者は、2025年に行われたドジャースと阪神タイガースの試合と、WBCの観戦チケット、合わせて3枚を、高額で不正に転売した疑いが持たれています。鈴江容疑者は2枚で1万4千円のWBC・日本対チェコ戦のチケットを12.5倍ほどの価格で売っていました。鈴江容疑者はこれまでに、巨人戦を中心に、300枚近くを不正に転