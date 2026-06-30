公務員に30日、夏のボーナスが支給されました。金額は去年よりアップしています。 福岡県の行政職職員の平均支給額は86万5045円で、去年6月より2万7000円余りアップしました。福岡市の行政職職員は88万3209円で、4万1000円余りアップ。北九州市の行政職職員は95万4389円で、およそ4万9000円アップしました。変動の要因は、いずれも主に去年の人事委員会勧告に基づき、支給月数が引き上げられたためです。また、特別職で