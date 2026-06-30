台風7号8号が立て続けに日本列島に接近し、列島各地で大雨など被害をもたらしました。 【画像】来週やってくるのは｢台風｣か｢猛暑｣か？いつどこで雨が降る？最新の雨･風シミュレーション 6月までの台風の発生数は平年で4.2個。 2026年は8つも発生していて、これは過去4番目に並ぶ多さです。6月までで多かった年は、その後どうなるのか？年間を通してみても多い傾向があり、今年も平年より発生が多くなる可能性もあります。