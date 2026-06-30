◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦オランダ―モロッコ（２９日、モンテレイ競技場）ＦＩＦＡランク８位のオランダが同７位のモロッコと対戦。両者拮こうしていたが、後半２７分、こぼれ球に反応したＦＷハクポが先制点を挙げた。妻が、数日前に流産したとの報道が出ており、オランダはチームで助け合うと声明を出していた。