「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表１−２ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）日本代表は後半アディショナルタイムに決勝点を奪われ、痛恨の逆転負け。王国ブラジルの底力に屈し、１６強入りを前に力尽きた。スタジアムには谷口彰悟の妻で女優・モデルとして活躍する泉里香の姿も。ブルーのユニフォームの上に、この日、日本代表が着用していた白のユニフォームを肩にかけての応援。白い肌に、髪の毛は後ろで一つにまとめた姿