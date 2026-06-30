三原市の会社敷地内で男性を生き埋めにしたとして男が逮捕された事件で、犯行当日の2人の様子が現場付近の防犯カメラにうつっていたことが分かりました。この事件はことし3月、三原市沼田の会社敷地内で自営業の徳田雅希さんを土の中に生き埋めにして窒息死させ、700万円の返済を逃れようとしたなどとして倉本幹太容疑者が逮捕されたものです。調べに対し、容疑を否認しています。捜査関係者によると、事件当日、2人が乗る工事車両