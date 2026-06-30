６月３０日の北海道内は日差しに恵まれ、札幌と北見では５日ぶりの夏日予想となっていて、体調管理などに注意が必要です。２９日に最高気温が１８.４℃と２０℃を下回った北見市では、午前１１時までに２３.８℃まで気温が上がりました。最高気温も２９日より７℃高い２５℃と、５日ぶりの夏日が予想されています。（マチの人）「暑いです。ようやく夏がきたという感じですね」（マチの人）「だいぶ暑いですね。熱中症だけは気をつ