30日夜、長崎市で店舗兼住宅などを焼く火事がありました。 ケガ人はいないということです。 （栗山 真乙アナウンサー） 「建物からは白い煙が上がっていて、消火活動が行われている」 30日午後6時40分頃、長崎市晴海台町の住宅地で火事があり、付近を通りかかった人から消防に通報がありました。 警察と消防によりますと自営業の峰 照子さん(69)の木造2階建て住宅が半焼、総菜販売店の調理場として使っ