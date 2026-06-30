■PPAアジア500 Sansan東京オープン2026 Produced by TBS（1〜5日、東京・アリーナ立川立飛）【写真で見る】15歳の佐脇京選手ら出場選手たち東京で初開催となるピックルボールの国際大会、PPAアジア Sansan東京オープンの開幕を控え、29日に出場選手が意気込みを語った。5月に米国プロツアー大会で日本人初の優勝を果たした船水雄太（32）は、ペアを組んだタマ・シマブクロ（15、アメリカ）とのダブルス、シングルス、ミックスダ