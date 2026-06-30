ワールド･ベースボール･クラシック（＝WBC）のチケットなどを不正に転売したとして、61歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、鈴江裕司容疑者は去年から今年にかけ、WBCなどのチケット計3枚を不正に転売した疑いがもたれています。鈴江容疑者は定価の10倍以上にあたる、約17万円から21万円でチケットを転売サイトに出品したとみられています。調べに対し、「自分が見たい試合を観戦するための資金にしたかった」と容疑を認