6月29日、近鉄京都線で起きた脱線事故。車両の移動作業は午前3時過ぎに終了し、朝から京都線全線で運転が再開しました。 脱線した車両の移動作業は当初予定よりも2時間ほど遅れ、30日未明の午前3時過ぎに終わりました。 その後、線路などの安全確認が行われ、脱線事故以降一部区間で運転が見合されていた近鉄京都線は、午前7時半ごろに全線で運転を再開しました。 （乗客）「まさか動くと思わなかったから、よかった。ホッとし