福島県の磐越道で部活動の遠征中に起きたバス事故を受け、文部科学省と国土交通省が安全確保策を取りまとめました。松本洋平 文科大臣「学校と事業者の双方がしっかり対応し、児童生徒の安全安心が一番の基本」今年5月、磐越道で部活動の遠征中のバスが事故を起こし、高校生ら21人が死傷しました。バスは「白ナンバー」のレンタカーで、学校側はバス会社と契約書を交わしていなかったということです。きょう発表された安全確