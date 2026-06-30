左手首骨折から復帰を目指す阪神・近本光司外野手（31）が、30日に2軍施設・SGL尼崎で行われた残留組の全体練習に参加し、全メニューを消化した。屋外で全体練習に入るのは、離脱後初めてとなる。近本は全体アップに参加した後、キャッチボール、ポール間走を行い、中堅の位置で守備練習も行った。フリー打撃にも入り、快音を響かせた。