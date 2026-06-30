29日の脱線事故で運転を見合わせていた近鉄京都線は、30日朝、全線で運転を再開しました。 午前7時半ごろ、近鉄京都駅には通勤・通学客らの姿が。 29日午前5時過ぎ、始発の普通電車が京都駅を出発した直後に脱線しました。乗客・乗員にけがはありませんでした。 30日未明には脱線した車両を持ち上げて線路に戻したあと… （記者リポート）「別の車両と連結する形で脱線した車両が移動します。ゆっくりとゆっくりと移動し