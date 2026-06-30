アメリカのトランプ大統領は、30日にアメリカとイランによる協議がカタールの首都ドーハで行われると明らかにしました。トランプ大統領は29日、自身のSNSで、「イランが会談を要請してきた。あす、ドーハで開催される」と主張しました。アメリカトランプ大統領「米代表団はすでに出発したか、出発に向け準備中だ。どうなるか見てみよう。ただ、我々はうまくやっている。ドーハでの協議は重要なものになるかもしれないし、ならな