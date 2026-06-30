「北中米Ｗ杯・１回戦、オランダ代表−モロッコ代表」（２９日、モンテレイ）オランダ代表のガクポが先制ゴールを決めた。直後に涙を浮かべるシーンがあった。試合は延長戦に突入した。後半２６分だった。ＧＫのロングフィードからチャンスを作り、最後はゴール前のこぼれ球をガクポが右足でゴールに突き刺した。直後、感慨に浸ったガクポはチームメートと抱き合い、ユニホームで顔を覆った。そして目に涙を浮かべながら天