きのう、近鉄京都線で起きた脱線事故。車両の移動作業は午前3時過ぎに終了し、朝から京都線全線で運転が再開しました。脱線した車両の移動作業は当初予定よりも2時間ほど遅れ、未明の午前3時過ぎに終わりました。その後、線路などの安全確認が行われ、脱線事故以降一部区間で運転が見合わされていた近鉄京都線は午前7時半ごろに全線で運転を再開しました。「まさか動くと思わんかったから。よかった。ほっとしました。きのうは大変