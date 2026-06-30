公務員の夏のボーナスが支給され、東海3県いずれも4年連続で前年を上回る支給額となりました。愛知県の警察官や教員を除いた一般職の平均支給額は、去年より3万円余り高い88万5069円となりました。名古屋市は4万円余り、岐阜県と三重県も1万円以上のアップで、民間企業で続く賃上げの流れを受け、いずれも4年連続の増額です。3県の知事のボーナスも去年を上回り、愛知と岐阜では夏のボーナスとして過去1