巨人は３０日に弘前、７月１日に盛岡でヤクルトとの２連戦。青森での試合は１９５３年８月４日、八戸で行われた広島とのダブルヘッダー以来。前身球団を含めヤクルトとの対戦は初めてだ。初戦に先発する戸郷は現在４連勝中。開幕から全試合でバッテリーを組むのが大城だ。今年はヤクルト戦７試合に出場して．３５０の高打率。通算でも１５５試合で．３１３の１４本塁打に５７打点は、いずれもセ・リーグ５球団のカード別で自身の