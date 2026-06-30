FIFAワールドカップブラジル戦で日本代表の大健闘を、各地で多くのサポーターが見守った。午前2時過ぎのキックオフにもかかわらず各地では日本代表を応援するサポーターの姿が見られた。又吉采音記者：午前2時過ぎです。渋谷駅前ではスマートフォンやパソコンで試合を観戦する人たちでにぎわっています。前半29分、日本がチャンスを迎え、佐野海舟が先制点を決めると、東京のスポーツバーではサポーターの歓喜の声で沸きあがる。