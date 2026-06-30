日銀審議委員に就任した佐藤綾野氏日銀は30日、元青山学院大教授の佐藤綾野氏（57）が同日付で審議委員に就任したと発表した。任期は5年。29日に任期満了で審議委員を退任した中川順子氏（60）の後任。佐藤氏は大胆な金融緩和を志向する「リフレ派」とされる。4月に就任した浅田統一郎審議委員（72）も同様で、日銀の金融政策決定会合に参加する政策委員の中でリフレ派が2人に増えたことになる。日銀は利上げを継続する方針だ