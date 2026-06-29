5歳の田中嶺臣ちゃんが鹿児島の温泉施設から行方不明になって9日目。両親が取材に応じ、当時の状況を詳しく説明しました。嶺臣ちゃんの母親は「今思えば、ああしておけばよかった、こうしておけばよかったと…」と話しました。嶺臣ちゃんの母親：私が最初にお風呂を出たあと夫が出てきて、「嶺臣は？」って聞いたら「まだ入る」って。夫が服を着て、「嶺臣出るよ」と呼んだときには、もう姿がありませんでした。「嶺臣がいない」そ