演歌歌手の藤あや子が29日に自身のアメブロを更新。特注の土鍋で炊いたおかゆの朝食を公開した。この日、藤は「おかゆ」と切り出し「お気に入りの雑穀を入れた八分つきのお米を特注した土鍋で炊きました！」と報告。「朝から弱火で1時間あまりコトコト」と調理の様子を明かし「とろ〜りと完成」と出来上がったおかゆの写真を公開した。続けて「釜揚げしらす ボダっこ（紅鮭）納豆 温泉たまご ぬか漬け しじみの味噌汁」と豪華な朝