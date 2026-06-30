タレントの北斗晶が29日に自身のアメブロを更新。夏におすすめの素麺の食べ方を紹介した。この日、北斗は「この季節がやってきましたね〜！蒸し蒸しした日にはピッタリです」と切り出し、毎年ネットで注文しているというお気に入りの素麺を公開。「とにかく喉越しが全く違って、一口食べたらその違いがわかります」と絶賛した。続けて「我が家の素麺は…素麺だけでお腹いっぱいになっちゃうのを避けるため、野菜を一杯下に敷きます