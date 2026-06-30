俳優の川崎麻世が29日に自身のアメブロを更新。7人組男性グループ・IMP.の横原悠毅と妻・花音さんとともに寿司を堪能したことを明かした。この日、川崎は現在稽古中だという舞台『ギンザマイトガイ』で主演を務める横原と稽古終わりに寿司屋へ行ったことを明かし、花音さんも同席したことを報告。稽古場で好きな食べ物の話になった際に「子供みたいな食べ物が好きなんです」「寿司屋なら前菜の料理とか食べたくなくていきなり寿司