北陸新幹線の敦賀より先、新大阪までの延伸ルートを再検討している与党整備委員会は30日、京都府と京都市にヒアリングを行い、松井市長は、建設費の負担割合の見直しを求めました。北陸新幹線の与党整備委員会は、敦賀から新大阪までのルートについて現行の小浜・京都ルートや米原ルートなど8つの案について再検討を進めていて、7月17日の国会会期末までにルートを取りまとめる方針です。30日の会合では京都府と京都市からのヒアリ