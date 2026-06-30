国会の会期末まで残り3週間と迫るなか、野党が強く反発しています。そうしたなか、高市総理肝いりの「消費税減税」について、自民党が目標としていた今月中の議論のとりまとめを断念することがわかりました。【CGでみる】成立を目指している4つの法案（会期末は7月17日）空席目立つ国会 高市政権の“強硬姿勢”に野党が反発国会の会期末まで3週間を切るなか、高市政権の“強硬な姿勢”が際立っています。政治改革特別委美延