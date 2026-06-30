国会で与野党の対立が深刻になっています。与党側は衆議院の議員定数を削減する法案に続き、きょう「副首都法案」を審議入りさせましたが、野党側は強引な国会運営だと反発し、全ての審議で出席を拒否しています。野党側が徹底抗戦の構えを見せるなか、与党側はそれぞれの委員会で野党不在のまま審議を進めています。衆院・政治改革特別委美延映夫 委員長「再度出席要請いたさせましたが、出席が得られません。やむを得ず議