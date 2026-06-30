サッカーワールドカップの決勝トーナメント1回戦。日本は史上最多の優勝を誇るブラジルと戦いましたが、惜しくも敗れました。東京・渋谷のスクランブル交差点には、未明にもかかわらず、試合開始前から多くのファンが集まっていました。記者「渋谷センター街です。飲食店の中のテレビでサッカーの試合を観ようと多くの人が集まってきています。階段の上から観ている人もいます」ハチ公像が見守る駅前にも人だかりができ、日本の先