栃木県那須町で2024年、夫婦の焼けた遺体が見つかった事件で、夫婦を殺害した罪などに問われている男2人に対し、検察側はともに無期懲役を求刑しました。佐々木光被告と平山綾拳被告はほかの5人と共謀し、2024年4月、飲食店を経営する宝島龍太郎さんと、妻・幸子さんを電源コードで首を絞めるなどして殺害し、遺体を燃やした罪などに問われています。検察側は30日の論告で、佐々木被告について、計画を立てた関根誠端被告からの指