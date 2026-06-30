子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが6月30日、自身の公式ブログを更新。サッカー日本代表へエールを送りました。【写真を見る】【 古村比呂 】『日本×ブラジル』観戦サッカー日本代表へエール「残念過ぎますが『感動をありがとう』」日本時間の6月30日・午前2時にキックオフとなった『日本×ブラジル』をテレビで観戦していたという古村さんは、「午前1：59分に目覚め応援をはじめましたがドキドキし過