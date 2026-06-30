中東情勢の影響などで、7月に予定されている食品の値上げが2500品目を超える見通しであることがわかりました。主要な食品メーカー195社による7月の値上げが、パンや即席麺など、2566品目にのぼるという調査結果が公表されました。帝国データバンクの調査によるもので、中東情勢を受けた原油高などの影響で、トレーやフィルムといったナフサ由来の資材価格や、原材料の価格が上昇したことが、値上げの品目数を押し上げているとみて