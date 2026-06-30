きょうの東京外国為替市場で円相場が1ドル＝162円台をつけました。およそ39年半ぶりの円安水準です。きょうの外国為替市場で円売りが進み、円相場は一時1ドル＝162円台前半まで値下がりしました。1986年12月以来、およそ39年半ぶりの円安水準を記録しています。アメリカの中央銀行にあたるFRBがインフレに対応するため利上げに動くとの観測を背景に、円売り・ドル買いの動きが続いています。止まらない円安に片山さつき財務大臣は