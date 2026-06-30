30日朝、神戸市垂水区の信号機がある交差点で、中型貨物自動車と自転車が接触する事故があり、自転車に乗っていた17歳の女子高校生が意識不明の重体です。 警察は中型貨物自動車を運転していた６４歳の男を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕し、事故の状況を詳しく調べています。 （この記事は新たな情報が入り次第、更新します）