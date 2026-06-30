北陸新幹線の敦賀以西ルートについて与党整備委員会は30日、京都府と京都市にヒアリングを行いました。与党整備委員会では、敦賀以西のルートについて8案を挙げて再検証を行っています。 30日の会合では、小浜ルートの沿線となり、議論の焦点となっている京都府と京都市の意見聴取が行われました。ルートを巡っては、福井県や滋賀県の知事らは現行ルートである小浜ルートを支持している