7月の大相撲名古屋場所を前に29日、番付が発表され、昇進した力士たちが意気込みを語りました。 【写真を見る】【大相撲名古屋場所】番付発表 小結に昇進した義ノ富士25歳｢先場所で届かなかった優勝を目指して｣ 東西の横綱がそろい踏み 初日は7月12日 29日朝、名古屋市北区のIGアリーナでは番付表が配られ、若手力士たちが大きな束をそれぞれの部屋に持ち帰りました。 新番付では、夏場所に続き、豊昇龍が東の横綱、大の