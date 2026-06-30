30日朝の東京外国為替市場で、円相場がおよそ39年半ぶりの円安水準となる1ドル＝162円台まで下落しました。東京外国為替市場で円相場が下落し、午前10時前に一時1ドル＝162円台をつけました。約39年半ぶりの円安水準です。アメリカで年内に利上げが行われるという見方が強いことから、ドルを買う動きが加速しています。為替介入への警戒感から円を買い戻す動きもあるものの、ドル買い圧力でじわじわと円安が進む展開となっています