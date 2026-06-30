「ファーム・西地区、広島−阪神」（３０日、由宇球場）「４番・三塁」で出場した阪神のドラフト１位・立石正広内野手＝創価大＝がファーム降格後初となる本塁打を放った。１点を追った四回無死一塁で打席へ。先発・栗林の初球直球を捉えた。打球は高々と舞い上がり、右翼フェンスを悠々越えていった。２０打席目での３号は逆転の２ランとなった。二回の第１打席でも初球を捉え、中前打を記録するなど、積極的な打席が結果