皇族数の確保に向けた政府の皇室典範の改正案をめぐり、与党内では30日中の閣議決定に向けて幹部による詰めの協議が行われています。国会記者会館から中継です。犬伏凜太郎記者：政府案に日本維新の会が反対するという身内の思わぬ反発を収めるため、つい先ほどから自民党の麻生副総裁が直談判に乗り出す事態となっています。麻生氏らと日本維新の会の藤田共同代表の会談は午前11時半から始まり、本来午前中に行われる予定だった閣