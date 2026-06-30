国会議員の2025年の所得が公開され、与野党党首トップは高市総理大臣の3641万円でした。30日に公開された国会議員の2025年の所得では自民党総裁の高市総理が議員歳費や総理の給与などの給与所得2359万円に加え、印税や原稿料など雑所得1282万円を合わせて3641万円となり与野党9党の党首の中でトップでした。2位は、国民民主党の玉木代表で、給与所得の他に講演料や番組出演料など合わせて2882万円で、3位は、日本維新の会の藤田共
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