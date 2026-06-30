「3COINS」は、7月18日（土）から、サンリオのハローキティとのコラボレーションアイテムを、全国の店舗および公式通販サイト「PAL CLOSET」などで発売する。【写真】キルトシリーズ＆モノトーンデザインもかわいい！ハローキティコラボ商品一部■3つのコンセプトを用意本コラボレーションより登場するのは、赤と白を基調とした“おすわりキティ”、空前のキティブームを巻き起こした“キルトシリーズ”、大人かわいい“モノ