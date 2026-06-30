6月27日未明、新潟県長岡市内のホームセンターに窓を割って侵入し、商品を盗もうとしたとしてインドネシア国籍の32歳の男が現行犯逮捕されました。 建造物侵入と窃盗未遂で現行犯逮捕されたのは、長岡市高見町に住むインドネシア国籍の会社員の男（32）です。 男は6月27日午前1時過ぎ、長岡市内のホームセンターで窓を割って店舗内に侵入し、商品を盗もうとしました。 事件はホームセンター