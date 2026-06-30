ホルムズ海峡における攻撃の応酬を受け、アメリカのトランプ大統領はカタールの首都ドーハへ特使を派遣し、30日にイラン側と協議を行うと明らかにしました。【映像】米軍によるイランへの攻撃の瞬間（実際の様子）トランプ大統領「明日、ドーハで非核化に関する会合が開かれる予定で、彼ら（ウィトコフ特使ら）はカタールに向かっています」トランプ大統領は29日、イランから協議の要請があったとしてウィトコフ特使らをカター