茨城県八千代町のコンビニ店に男が押し入り、男性店員にナイフのような刃物を突きつけて脅し、金を奪おうとしましたが、抵抗されたためそのまま逃走しました。【映像】強盗が押し入ったコンビニ店（現場周辺の様子）警察によりますと午前3時ごろ、茨城県八千代町のコンビニ店に男が押し入り、レジにいた40代の男性店員に向けてナイフのような刃物を突きつけ、「金を出せ」などと脅しました。しかし男性店員に抵抗され刃物を取