俳優の吉岡里帆さんと、M!LKの塩粼太智さん、曽野舜太さん、吉田仁人さんが、「サマージャンボプレミアム」「サマージャンボ宝くじ」「サマージャンボミニ」発売記念イベントに登壇しました。【写真を見る】【M!LK・塩粼太智】初X投稿の「三点倒立」で50万超え?いいね?に喜び吉岡里帆も? すごい！アイドルパワーですね?今回初めてサマージャンボ宝くじのCMにゲスト出演した塩粼さん、曽野さん、吉田さん。