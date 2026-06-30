28日の早朝、潟上市の住宅が全焼し夫婦2人が死亡した火事について、妻の死因が首の圧迫による窒息死とみられることが分かりました。この火事は28日の早朝、潟上市天王の髙桑一男さん77歳の住宅から出火したものです。この火事で木造一部2階建ての住宅1棟が全焼し、この家に住む髙桑さんと妻の榮さん76歳の2人が死亡しました。五城目警察署の調べによりますと司法解剖の結果、髙桑さんの死因は焼死、榮さんの死因